Певица Оля Полякова показала новые кадры ЧП в ее киевской квартире

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка у себя микроблоге в Инстаграм показала свою квартиру в Печерском районе столице.

Квартира расположена на последнем этаже, поэтому тающий на крыше снег течет просто у нее с потолка. Кроме того, из-за огромных сосуль невозможно даже открыть окна.

«Люди, ну это просто бред», - возмутилась Полякова, и показала, что подставляет кастрюлю под капающую с потолка воду.

Из-за такой ситуации заметно пострадал ремонт в квартире.

«Смотрите, какая красота. Вот. Все течет. Все капает», - говорит певица.

«Я вам говорила, что приехал ЖЭК и все сбил, а они с*ки не приехали. Как все висело. Так все висит. Красавцы, блин. Уже все, даже не открывается окно. Эй, вы ЖЭК, долбаные. Придите сбейте сосульки», - вышла из себя певица и перешла на крик.

Также Полякова показала, как ее квартира выглядит снаружи.

«Просто замок Снежной королевы. Обмерзло все. Вот это вот мои окна», - отметила она.

В результате, сбивать сосульки все же приехали. Но, как заявила Полякова, это произошло через пять дней, после того, как она пожаловалась.

"А люди ходят. и ничего не было перегорожено. И это все моглу упасть на голову. Поэтому я спасаю не только свою квартиру, но илюдей, которые ходят под окнами", - отметила Полякова.

Возле подъезда собрались и соседи Поляковой. При этом на ее возмущения тем, что коммунальщики не хотят делать свою работу, кто-то ответил, что им по полгода не платят зарплату.

«Ну так, а мы же платим. Мы же по платежке платим. Куда идут деньги?» - удивилась Полякова.

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась, назвав Тину Кароль известной "плакальщицей" на похоронах.

Позже во время обсуждения фигуры героя в шоу "Маска", Полякова заявила, что она не может принадлежать Камалии, потому что "Камалия - сис**тая, огромная и с большими ногами".

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