Скандальная Ольга Полякова заставила покраснеть своих коллег-мужчин

Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу «Маска» в Инстаграм появился отрывок из эфира, во время которого Ольга призналась, что соблазнительный Носорог приходит к ней во снах.

После выступления маски Носорога, который позиционирует себя как сильный и красивый мужчина, Ольга призналась, что он приснился ей.

«Боже, вы знаете, что это мой фаворит. Я вам скажу честно, на этой неделе сплю и снится мне Носорог. Я просыпаюсь утром, а мне говорит муж – скажи, пожалуйста, а что это ты ночью кричала «Носорог, носорог. Говорю, что мне снилось, что я была в зоопарке», - поведала пикантную историю Полякова.

Стоит отметить, что телеведущий Владимир Остапчук и детектив Андрей Данилко очень смутились от рассказов певицы. Посмеялась над удачной шуткой и Настя Каменских.

«Кто скрывается под маской? Наши детективы постоянно об этом думают. Оля Полякова @polyakovamusic призналась, что даже во сне разгадывает тайну Носорога», - подписали видео авторы аккаунта.

«Оля огонь», - пишут преданные поклонники под фото.

Напомним, что Полякова ужаснула видом своей квартиры в Киеве, кошмар повторяется из года в год: кадры.

Ранее на Politeka мы писали, что скандальной Поляковой понадобилась помощь психотерапевта после ссоры с Кароль и Камалией: "Идите поплачьте...".

На сайте Politeka мы рассказывали, что Полякова аж завопила, поняв, кто Стрекоза на шоу "Маска", момент попал на видео: "Я говорила вам!".