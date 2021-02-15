Бабка остаточно заплутала детективів на шоу "Маска"

Як пише Politeka.net, шоу "Маска" захоплює своїми незабутніми і феєричними виступами артистів, яких досі не можуть розгадати детективи. Цього разу справжній фурор серед суддів справив виступ персонажа під маскою бабки, який опублікували на офіційній сторінці проекту в Instagram.

Вихід на сцену шоу "Маска" "Бабки" вкотре заінтригував і шанувальників проекту, і самих детективів, які ніяк не можуть розсекретити цей персонаж. Після виступів, в яких "Бабка" співала жіночим голосом, вона знову ввела в оману зоряне журі своїм зміненим голосом.

У репертуарі "Бабки" цього разу виявилася знаменита пісня Rag'n'bone Man" Human", яка в її виконанні прозвучала неймовірно потужно і заворожила глибоким звучанням. "Бабка" заспівала виразним чоловічим голосом, повністю заплутавши суддів таким несподіваним маневром.

Настя Каменських не могла стримати емоцій від подиву і прикривала здивоване обличчя руками, відчуваючи захоплення, але більше всіх була вражена Оля Полякова. Вона вигукувала "це чоловік", "я казала вам" і не могла відірвати очей від таємничої маски Бабки. Вона навіть відкрила рот від подиву і нерозуміння, хто ж там ховається.

Тому головним для детективів тепер стало питання: чоловік або жінка ховається за цим колоритним і багатогранним персонажем. Разом з детективами цей секрет намагалися розгадати і українці, які невідривно стежать за ефірами "Маски". У своїх припущеннях фанати все частіше стали називати ім'я співачки Зіанджі, яка вміє співати різними голосами.

"Це Боря або Зіанджа", "Думаю, там Борис Апрель", "чітко чути Зіанджа", "травесті діва Монро", " дуже схоже на Монро... Я в той раз думала, - Марув", "це дівчина, вміє добре змінювати голос", - написали фоловери в соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

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