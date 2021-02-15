Кадри, що льоденять душу, ось це розмірчик, Полякова здивувала шанувальників

Відома співачка Оля Полякова показала жахливі кадри свого протеклого даху в київській квартирі. Величезні бурульки, які намерзли на підвіконня і течуть в квартиру, зірка зняла на відео і розмістила в своєму сторіс на Instagram, пише Politeka.net.

На відео Полякова показала квартиру, яка розташована в Печерському районі Києва. Знаменита співачка показала як тече дах, і намерзають величезні бурульки, які дійсно можуть злетіти і наробити Бід.

"Подивіться який кошмар, у мене знову тече дах. Ось це ось все падає, капає ось сюди ось. У ЖЕК дзвоню, вони просто навіть не беруть трубку", - скаржиться знаменитість.

Полякова поскаржилася, що її проблеми просто нікого не цікавлять, а також заявила, що все це може закінчитися сумно, так як під вікнами у дворі стоять автомобілі і ходять люди.

"Мало того, що ці бурули величезного розміру, вони просто впасти і вбити людей, ви бачите, тут ходять люди", - ледь стримуючи свій гнів розповіла "королева ночі".

Вона підкреслила, що це все може закінчитися дуже плачевно. "Подивіться яке все намерзле, все це тече в квартиру. Це просто якесь пекло, і це триває вже просто багато-багато років. Я звертаюся, я з ними лаюся, і всім все одно", - у відчаї заявила Полякова.

Також жінка показала свій дорогущий ремонт, який за словами співачки був зроблений лише навесні минулого року і якому потихеньку приходить "хана".

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