Відома співачка Оля Полякова здивувала одкровенням про роботу з психотерапевтом

Після кількох скандальних історій, в яких Оля Полякова засвітилася, кажучи невтішні слова на адресу Тіни Кароль і Камалії, зірка у своєму Instagram вирішила звернутися до шанувальників і хейтерів з незвичайним зізнанням, пише Politeka.net.

Оля Полякова записала незвичайне відео, в якому розкрила причини своїх схильностей до того, щоб говорити "гидоти". На відео співачка, розгойдуючись з боку в бік, говорить про те, що у неї є застаріла проблема - вона постійно обговорює зірок. При цьому зірка додає, що вже давно найняла психотерапевта, який працює над цією величезною проблемою зірки. Після цього Полякова показала пряме включення з нібито справжнім доктором, яким виявився відомий гуморист Євген Сморигін.

Шанувальники співачки в цей момент змогли зрозуміти, що дане відео - це своєрідний гумор, в якому співачка відкрито говорить про свій характер.

Після нібито серйозних обговорень проблеми з "доктором" Оля Полякова вирішується зателефонувати співачці Камалії, яку вона нещодавно образила, вказавши на комплекцію її тіла.

"Камалія, я просто сказала, що у тебе товсті ноги...Вони не товсті. У тебе товсті руки!",- каже ОляПолякова під час імітованої розмови з ображеною зіркою.

Пізніше "доктору" Сморигіну на телефон надійшов дзвінок від нібито Тіни Кароль, яка нещодавно почула на свою адресу слова про "плакальницю".

Виявилося, що метою Олі Полякової було показати цим відео, що вона є такою, яка є, і змінюватися не збирається. Оскільки не боїться хейтерів і впевнена, що віддані шанувальники все одно прийдуть на її концерти.

"Я така, яка я є. Десь груба, зухвала, неадекватна, хвора на голову, нахабна. Різна, всяка, на будь-який смак! Але я така, яка є, - каже Полякова і додає, що ті, хто не може сприймати характер і манери співачки, можуть не дивитися на неї, оскільки вона не зобов'язана подобатися всім. До того ж її шлях до слави був настільки тернистим і важким, що зірці тепер все одно.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Мені на хейт взагалі наплювати, розумієте? Адже для когось я чесна, пряма, відверта, щира і справжня. Кажу те, що думаю. Можу помилятися, але вмію визнавати свої помилки. Можу щиро вибачитися - і також щиро можу вибачити і пробачити. Я - тут і зараз, така, як є. Думаю, що тут у мене більше людей, які можуть відрізнити фальш від щирості, а піар від правди. І цих людей мені буде достатньо, щоб зібрати десятки тисяч на своїх концертах і підняти рейтинги шоу, в яких я беру участь. А кому не подобається-йдіть поплачте", - заявила Полякова.

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