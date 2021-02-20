Певица Настя Каменских обескуражила новым образом и интригующим известием

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в мегасоблазнительном виде и с непривычной прической.

Так, Настя преобразилась, ради очередного выпуска шоу "Маска", где является одной из пяти звездных детективов, которым предстоит угадывать, кто из знаменитостей скрывается под тем или иным причудливым костюмом.

"Жду вас сегодня в 21:00 на пятом эфире @maskaukrainetv, чтобы вместе с вами снова с замиранием сердца наслаждаться выступлениями наших героев😍 И конечно, же, угадывать, кто же скрывается за их масками! Как думаете, кого мы откроем сегодня? 🎭", - Настя обрадовала фанатов анонсом.

Девушка предстала в броском кожаном костюме черно-белого цвета, состоящем из топа с длинным рукавом и мини-юбки. Также она была в сапожкках-ботфортах, дополнив кукольный лук беретиком.

А чтобы и вовсе лишить публику дара речи, Каменских решила избавиться на время от своих роскошных кудрей, надев парик с каре.

Певица поиграла с мимикой во время съемок, изображая из себя одну из дам родом из 50-60-х гг.

Пользователи оценили старания Насти, засыпав ее комплиментами:

"Как же тебе идет эта прическа, красавица 🔥"

"Классный образ😍"

"Обалдеть Настю совсем не узнать"

"Вау-вау гарнюня"

Ранее мы сообщали, Каменских вызвала восторг нежным кадром в одном леопардовом полотенце.

"На улице все так же очень холодно, поэтому рекомендую утепляться – одеждой, горячими напитками или объятиями с близкими. Меня сегодня согревает классный костюм", - подписала фото певица.

Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".

Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".