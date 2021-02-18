Украинская певица Настя Каменских поделилась забавным роликом, сделанным дома

Сейчас Настя все свободное время старается уделять себя, мужу и дому, где проводит много времени с близкими. Чаще всего, когда звезда не занимается музыкой или не проходит курсы по обучению иностранных языков, она любит дурачиться и снимать позитивные ролики в Инстаграм и Тик-ток.

В этот раз певица засняла сея в домашнем и простом виде. Каменских предстала без макияжа и даже не смотря на то, что выглядела несколько уставшей, она сделала на голове что-то вроде забавной прически с хохолком и попросила поклонников проголосовать, оценивая ее забавный имидж.

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Отметим, за собой Настя старается следить очень тщательно, поэтому дома всегда показывает себя без макияжа. Также для ухода за волосами она использует масло-спрей и пользуется кондиционером-маской после шампуня. В основе ухода за лица для звезды является только профессиональная косметика. В том числе и патчи для глаз, которые она использует по 4-5 раз за день, чтобы не выглядеть уставшей.

Также Настя решила показать идеальное и уютное утро с домашней любимицей – собачкой Мими, которая является единственным животным в семье Потапа и Каменских. Звезда позировала в свободной бирюзовой кофте, а ее любимица сидела у нее на руках, положив лапки на хозяйку.

«Настя, уже пора Максика держать на руках, а не Мими, чего тебе и желаю; Красивые❤; Я так вами горжусь😍; Красотулька😍; Спасибо, взаимно🤗🤗🤗; Две крали!❤; Какие вы прекрасные😍; 🙌стрижка огонь, конечно😂😄; прям близнецы; Можно без собаки🐕?», - ответили пользователи сети.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.

Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем.