Популярная певица Настя Каменских удивила украинцев влажным фото из ванной комнаты

Как сообщает Politeka.net, известная певица Настя Каменских, которая несколько лет назад стала женой Алексея Потапенко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка опубликовала в соцсети пикантное фото, на котором появилась в интересном образе.

Как видно, Настя запечатлена на выходе из ванной комнаты, она как будто была застукана врасплох, но все же изящно позирует фотографу. Перед камерой певица появилась практически обнаженной, она прикрыла пышный бюст леопардовым полотенцем, а ее кожа еще влажная после водных процедур. Волосы красотки собраны в высокий небрежный пучок на макушке, а на ее лице нет макияжа, она удивленно смотрит в объектив.

В подписи к фотографии Каменских поделилась новостями, рассказала о своем благотворительном аукционе и заинтриговала новинкой. "На улице все так же очень холодно, поэтому рекомендую утепляться – одеждой, горячими напитками или объятиями с близкими. Меня сегодня согревает классный костюм. И сегодня пятница!", - написала Настя.

Фолловеры в восторге от нового фото артистки, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото. "Как морщины на лице не натягивай – все равно складки на запястьях играют злую шутку в фотоэффекте", "Шикарно", "Красотка", "Какая горячая", "Прекрасная Настя", "Старость не радость", "Настя, как всегда, на высоте", - пишут пользователи в комментариях к кадру.

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