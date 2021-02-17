Певица Настя Каменских обратилась к поклонникам с интересным предложением – присоединиться может каждый

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и жена Алексея Потапенко Настя Каменских опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram очаровательное фото. На снимке звездная красотка запечатлена на пляже, видимо, снимок был сделан во время рождественских каникул артистки на Мальдивах.

На фотографии Настя запечатлена на красивом белом пляже в окружении густой экзотической зелени. Перед камерой она появилась в симпатичном темном платьице с мелким цветочным узором и рукавами-фонариками, которое подчеркнуло изящную фигурку и пышное декольте. Пышные кудри певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице кокетливый макияж с яркой помадой. Каменский сложила губы в поцелуе и приложила ладони к щекам, игриво посматривая в камеру.

В подписи к фотографии Настя вспомнила, что в этот день, 17 февраля, в мире отмечается День спонтанного проявления доброты. В связи с этим звезда решила устроить благотворительную акцию – она просит поклонников жертвовать средства фонду "Таблеточки", а от себя будет дарить вещи собственного бренда.

Поклонники в восторге от нового фото Каменских, ее засыпают комплиментами в комментариях к публикации. Многие отметили, что артистка выглядит очень свежо и очаровательно, некоторые считают, что без мужа Потапа она лучше получается на фотографиях. "Красивая, милая, стильная", "Ты без Потапа на много лучше на фото получаешься", "Мне было 7 лет, я пришла к вам на концерт, и вы меня обняли. Тогда моя мечта сбылась", "Дороже всех титулов – доброе сердце", "Это круто, когда есть такие люди! Молодец", "Обаятельная, красивая и добрая", - пишут в комментариях к снимку Насти.

Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".

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