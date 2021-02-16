Певица Настя Каменских разгорячила Сеть, появившись на публике в романтичном образе

Как передает Politeka.net, 33-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в эфире одной из украинских радиостанций.

Знаменитость исполнила свой хит "Почуття", подкрепив эффект не только "сладким" голосом, но и внешностью. Брюнетка со слегка растрепанными волосами сидела на высоком табурете перед микрофоном. На ней были лосины "под кожу" и темный свитер с "безразмерным" декольте, который то и дело предательски соскальзывал на плечи. Под ним шальная Настя надела маечку с бюстиком из прозрачной ткани, ошеломив пикантным силуэтом. Этим "финтом" певица несказанно порадовала своих поклонников.

"After-party для влюбленных на @hitfm_ua. Была рада исполнить для вас «Почуття» и подарить вам свою любовь ❤️ И конечно, подарить подарочки победителям акции от Хит FM! Было очень атмосферно, романтично и я получила массу удовольствия!", - поделилась Каменских в подписи.

Пользователи бурно обсудили увиденное в комментариях:

"Душевная песня❤️"

"Ухтыыы🔥"

"Настя, ты большая умничка! Наблюдая за тобой и твоим творчеством ещё со времен "пырышки-пупырышки" 😂 могу точно сказать, что ты здорово изменилась в лучшую сторону.❤️ Выглядишь супер😍 И мне очень нравятся твои песни именно в таком стиле как 'почуття'. Ты здесь настоящая, именно такая как есть. Видно, что ты действительно любишь. Видно, что ты исполняешь эту песню от души и искренне. Чувствуется каждое слово. Ещё раз повторю: ты замечательная, никогда не останавливайся и продолжай в том же духе👍💯"

"Настя, ты оголила груди?"

"🙌красивая грудь"

Напомним, Каменских блеснула натуральной красотой и вызвала зависть украинцев: «Как же Потапу повезло».

Как сообщала Politeka, счастливая Каменских с огромным букетом не сдержала чувств при Потапе: "Ждем маленьких Потапчиков".