Потап и Настя Каменских показали свой День святого Валентина и зимнюю романтику

Как сообщает Politeka.net, Потап и Настя живут в частном доме, делятся в сети милыми домашними видео и не устают признаваться друг другу в любви. Настя говорит, что именно любовь является самым важным чувством.

В День святого Валентина Настя приготовила для Потапа милый подарочек. Об этом она рассказала на своей странице в сети Instagram.

Мало подарить красивую и оригинальную валентинку (хотя и это уже хорошо), нужно еще написать подходящее пожелание. Можно взять готовое поздравление или написать его самим. Настя решила совместить, она выбрала готовую валентинку с пожеланием и написала: "Люблю тебя" в углу открытки.

Через некоторое время она подошла к Потапу и отдала валентинку, которую рэпер сразу же открыл и начал читать, что там написано. Потап прочитал все от начала и до конца, а после - счастливо улыбнулся и прижал валентинку к сердцу. Его любимая явно знает, что нужно было ее драгоценному мужу.

Смотришь на эти кадры и видишь, как у Потапа счастье льется через край.

Настя в этот раз лишила поклонников возможности оставлять комментарии, ведь опубликовала кадры в своем Instagram-Stories.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.

Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем.