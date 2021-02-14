Потап и Настя Каменских показали свой День святого Валентина и зимнюю романтику
Как сообщает Politeka.net, Потап и Настя живут в частном доме, делятся в сети милыми домашними видео и не устают признаваться друг другу в любви. Настя говорит, что именно любовь является самым важным чувством.
В День святого Валентина Настя приготовила для Потапа милый подарочек. Об этом она рассказала на своей странице в сети Instagram.
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Мало подарить красивую и оригинальную валентинку (хотя и это уже хорошо), нужно еще написать подходящее пожелание. Можно взять готовое поздравление или написать его самим. Настя решила совместить, она выбрала готовую валентинку с пожеланием и написала: "Люблю тебя" в углу открытки.
Через некоторое время она подошла к Потапу и отдала валентинку, которую рэпер сразу же открыл и начал читать, что там написано. Потап прочитал все от начала и до конца, а после - счастливо улыбнулся и прижал валентинку к сердцу. Его любимая явно знает, что нужно было ее драгоценному мужу.
Смотришь на эти кадры и видишь, как у Потапа счастье льется через край.
Настя в этот раз лишила поклонников возможности оставлять комментарии, ведь опубликовала кадры в своем Instagram-Stories.
Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».
Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.
Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем.