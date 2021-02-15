Настя Каменских показала, как наслаждается солнечным зимним днем со своей любимицей
Популярная украинская певица поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Судя по всему, Каменских решила отправиться на прогулку в компании своей собачки Мими. На фото певица позирует на фоне природы, явно наслаждаясь свежим воздухом и зимним солнцем.
При этом, одета певица по погоде: на ней теплая черная куртка, объемный шарф и красная вязаная шапка. Для такой прогулки Каменских не стала утруждать себя макияжем, показав свою природную красоту.
На фото певица тепло улыбается, прижимая Мими к себе.
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Ее поклонники пришли в восторг от такого позитивного снимка.
«Красотки», «Мило», «Вдохновение», «Красивая Настя», «Одно лицо», «Кто твой фотограф? Афигенная фотка», «Какие милые и счастливые, очень жизнерадостные», «Обожаю Настю», «Потап зарос?», «С собаками не тяжело?», «Потапу сделали пересадку волос?», «Поймали солнышко) сегодня это было не легко», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Каменских показала фото, сделанное в их с Потапом загородном доме.
Она позировала в повседневной одежде – свитшоте и джжинсах с кроссовками. При этом артистка решила обойтись без насыщенного макияжа.
Напомним, Каменских блеснула натуральной красотой и вызвала зависть украинцев: «Как же Потапу повезло».
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских с огромным букетом не сдержала чувств при Потапе: "Ждем маленьких Потапчиков".
Также Politeka писала, что Каменских в День святого Валентина показала, как надо радовать мужчин: "Потап прижал...".