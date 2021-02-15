Украинская певица Настя Каменских показала с огромным букетом и шариками, как веселится рядом с мужем на День Святого Валентина
Звездная пара Потапа и Насти Каменских привыкла быть в центре внимания. Лишь после свадьбы они прекратили скрывать свои отношения и начали делиться личным. Причем грандиозное торжество поразило как фанатов, так и поклонников.
В этот раз артисты трогательно поздравили друг друга и поклонников с праздником Дня Святого Валентина. Пара позировала дома в простой и яркой одежде – обычных спортивных костюмах. Причем в руках Каменских держала огромный букет цветов, а их комнату украшали шарики и тематические украшения.
«Happy St. Valentine’s Day ❤️», - написала Каменских, Потап же поделился похожим кадром у себя в Инстаграм.
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Вот что ответили паре фанаты:
«Лёш, рука в правильном месте 😍; Почему мне здесь Потап похож на мистер Пропера?😅; Потап на містера Пропира похож; Любимые❤️😍; С праздником, наши коты❤️; Пусть интеллектуальный уровень Любви, будет достигнут высоты Счастья 🙌❤️; Солнышки Вы наши❤️; Любовь слепит через фотографию ❤️😍; Счастья вам, ребята и ждем маленьких потапчиков 😉».
Отметим, сам Потап не раз в интервью признался, что до похудения весил 134 кг. Теперь, после того, как он сбросил много лишнего, он смог даже поменять мировоззрение и способ мышления. Однако на последних фото артист удивил внешностью.
Из-за не совсем удачного ракурса, а также с красными впалыми щеками после прогулки по морозу, выглядел Потап заметно постаревшим и очень уставшим. Возраста артисту прибавили и заметные морщины. На фото рядом с мужем позировала и Каменских без макияжа.
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