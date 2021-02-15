Певица и супруга Потапа Настя Каменских вызвала ажиотаж новым снимком

Как сообщает Politeka.net, украинская певица на своей странице в Инстаграм показала фото, сделанное в их с Потапом загородном доме.

«Одевайтесь теплее и бегите исполнять свои мечты! Пусть сегодня будет именно тот понедельник», - написала певица.

Она позировала в повседневной одежде – свитшоте и джжинсах с кроссовками. При этом артистка решила обойтись без насыщенного макияжа.

«Настюш, ты такая легкая, такая воздушная... милая, нежная девочка. Моя мотивация», «Как же Потапу повезло», «Как всегда, шикарно выглядишь», «Ты такая классная, Настюша, добрая, уютная! Ты настоящая женщина», «вы в белом цвете, залог хорошего понедельника», «Очень красивая и очень красивые фото», - пишут в комментариях.

Отметим, Каменских восхитила не только своим внешним видом. Певица позировала в гардеробной, размер которой больше жилых комнат в квартирах некоторых украинцев.

«Крутая гардеробная», «Какая у вас просторная гардеробная❤ мечта», - отметили фолловеры артистки.

Как известнго, Каменских с Потапом живет в частном двухэтажном особняке в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Эта местность уже давно стала популярным местом для жизни элиты. Тут отличная природа, рядом есть речка и от столицы совсем близко – всего 16 км.

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