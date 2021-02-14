Украинская певица Настя Каменских поделилась уйтным домашним кадром из отдыха

После потери отца Настя старается прийти в себя, поэтому постоянно проводит время за обучением, поддерживает маму и старается отдохнуть с ней без лишнего внимания публики. Также Настя очень дорожит временем с мужем, поэтому все чаще показывает в Инстаграм, как общается с ним и посещает различные публичные места.

В этот раз Настя решила показать идеальное и уютное утро с домашней любимицей – собачкой Мими, которая является единственным животным в семье Потапа и Каменских. Звезда позировала в свободной бирюзовой кофте, а ее любимица сидела у нее на руках, положив лапки на хозяйку.

«Суббота. Мы с Мими уже давно проснулись и вместе встречаем новый день. И нам так тепло и спокойно. Волшебное утро ✨ пусть день будет таким же волшебным - у меня и у вас 😘», - написала Настя.

Пользователи сразу ответили:

«Настя, уже пора Максика держать на руках, а не Мими, чего тебе и желаю; Красивые❤; Я так вами горжусь😍; Красотулька😍; Спасибо, взаимно🤗🤗🤗; Две крали!❤; Какие вы прекрасные😍; 🙌причесон огонь, конечно😂😄; прям близнецы; Можно без собаки🐕?».

Также небольшом ролике Каменских решила показать, как танцует в простом спортивном костюме и без макияжа. Однако при этом можно увидеть, что на Насте парик с длинными черными локонами, а также шапка, частично его скрывающая.

Повеселившись на камеру, звезда слегка улыбнулась и покружилась в новом образе.

«Я всегда верю, что самое важное - ценить каждый момент. Каждый день замечать красоту, быть благодарным за возможность жить в этом мире, обнимать близких, любить и чувствовать, как любят тебя», - написала Настя пару дней назад в Инстаграм.

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