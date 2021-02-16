Украинская певица Настя Каменских показала нежный кадр

Звездная пара Потап и Настя Каменских обожают быть в центре внимания. Пара любит показывать чувства на публику, часто демонстрируя свои нежности в камеру на фото или видео. В это раз в Instagram Каменских появилось анимированное фото, на котором Потап целует свою любимую, пишет Politeka.

В кадр попал Потап, который целует Настю в шейку, и Настя которая мило улыбается и говорит "любите друг друга". Фото тотчас же набрало тысячи лайков и просмотров, а колонка комментариев запестрела сердечками, огоньками и поцелуйчиками.

"Прекрасна пара❤️❤️", "Уровень мимишности зашкаливает🥺🖤", "Які милі", "Это что лысый мужик из бразерс😂", "Милота🔥❤️ Надеюсь это на всю жизнь", "Шикарный сэмпл)))", "Супер, я уже жду, когда Настенька детишек подарит нашему дорогому Алексею, люблю вас ❤️", "Точно беременна!", "Как мило 😍😍 вы отличная пара", "Какие вы милашечки.😘",- одарили поклонники своих любимчиков ласковыми комментариями.

Видно, что многие заметили, что Настя очень нежная, и похоже, что она в ожидании ребенка. Хотя, конечно, это всего лишь догадки фанатов. Недавно Настя презентовала свою новую песню "Почуття", которая покорила слушателей, особенно благодарны Настя и Потапу украинцы, которые изголодались без качественной украиноязычной музыки.

Напомним, что Каменских засветила лицо без косметики в компании «мохнатой» подружки: «Потап зарос?».

Как раньше писал сайт Politeka Каменских блеснула натуральной красотой и вызвала зависть украинцев: «Как же Потапу повезло».

Politeka ранее сообщала, что счастливая Каменских с огромным букетом не сдержала чувств при Потапе: "Ждем маленьких Потапчиков".