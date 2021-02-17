Певица Настя Каменских вызвала ажиотаж неожиданным объявлением
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, сопроводив его важной информацией.
На снимке брюнетка предстала в нежном образе: на ней было темное летнее платье в цветочек. Макияж с легкими штрихами красной помадой на губах и милые заколочки в волосах дополнили лук.
В подписи Каменских призвала украинцев помочь больным детям. В частности, звезда решила распродать часть своих вещей (при чем некоторые довольно известны - так как в них звезда снималась в клипах).
"Друзья, стартовал благотворительный аукцион моих вещей! Я собрала для вас десятки единиц любимой и дорогой моему сердцу одежды, обуви и аксессуаров, в которых проживала многие важные моменты! 🥰 Например, вы сможете приобрести ботинки из клипа «Попа как у Ким», шубку из одной из моих любимой фотосессий и многое другое!", - сообщила Настя, добавив: "Любой из вас, кто сделал символический взнос, сможет стать обладателем одной или нескольких моих вещей. И тем самым помочь невероятно сильным детям, которые прямо сейчас ведут борьбу со страшным врагом - раком. Поэтому приглашаю вас поучаствовать... И помните - этим деткам так нужно чувствовать поддержку и то, что мы рядом. Давайте покажем им нашу любовь! ❤️"
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Пользователи активно обсуждают событие:
"🙌 я мама ребёночка с лейкозом, огромная Вам Благодарность за доброе и нужное дело!"
"Крутая идея❤️👏"
"Красивое фото, такое настоящее😍"
"Давайте будем немного добрее 🙏"
Напомним, недавно Настя пережила личную трагедию - у нее умер отец. Певица довела публику до слез трогательным прощанием с ним: "Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах...".
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