Популярная певица Настя Каменских очаровала украинцев милым видео

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и супруга продюсера Алексея Потапенко Настя Каменских порадовала украинцев очаровательным видео в своем Instagram. Красотка в коротком ролике, который является фрагментом ее нового клипа "Почуття", показала себя настоящую. Перед камерой она появилась в простойной комнате, залитой светом. Настя кружится в танце, а улыбка не сходит с ее губ, она кокетливо смотрит в объектив. Ее пышные кудри распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж. Выглядит красотка очень естественно и очаровательно.

В ролике звучат слова из ее новой песни: "Загадай желание, я исполню его". А в подписи к публикации Каменских написала: "А какие слова вы хотели бы услышать от любимого человека?". Конечно же поклонники не оставили без внимания новое видео звезды, ролик Насти тут же кинулись лайкать и обсуждать, засыпая ее комплиментами и ответами на вопрос в комментариях. Стоит отметить, что свой "лайк" под публикацией оставила даже певица Надя Дорофеева.

"Ой Настенька, это такой щепетильный вопрос. Что хочет женщина? Любви, ласки и тепла", "Такая красивая здесь", "На Николь Кидман тут похожа", "Такая настоящая", "Люблю тебя", "Понимаю тебя без слов", "Я всегда с тобой рядом", "Огонь", - пишут пользователи в комментариях к видео Насти.

Напомним, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".

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