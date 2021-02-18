Рэпер и продюсер Потап обескуражил новыми кадрами, засветив жену, певицу Настю Каменских в спальне
Как передает Politeka.net, 39-летний Алексей Потапенко (настоящее имя артиста) опубликовал свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как началось их с Настей утро.
Потап, "вооружившись" камерой, вел съемку из спальни: все семейство было в сборе - Каменских, их домашний питомец и сам продюсер.
Певица в пестром халате с геометрическим орнаментом и с собранными назад волосами сидела на краю растелленой кровати. Сразу в глаза бросается ее внешность. Потап нечаянно показал, как Настя выглядит в обычной жизни. Звезда была не накрашена, а потому ее лицо выглядело опухшим, с заметными мешкам под глазами - от гламура не осталось и следа.
Каменских улыбалась, поглядывая на кучерявую собачку, мирно спавшую животиком кверху посреди постели.
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Потап перевел камеру на питомца, также умилившись "картиной".
"Лежбище котик", - подписаны кадры.
Не секрет, что Потап и Каменских являются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе, за которыми публика наблюдает с восторгом. Примечательно, что изначально, с первой встречи в 2006 году, Настя и Алексей не понравились друг другу, Потап даже отказался сотрудничать с молодой певицей. Но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены на отдыхе на Кубе. А в 2019 году наконец поженились.
Ранее мы рассказывали, как фото нежностей Насти и Потапа всколыхнуло Сеть - не растрогало разве что слепого. Рэпер обнимал супругу сзади, дотронувшись губами к ее шее. Растаявшая певица при этом мило улыбалась.
Напомним, что Каменских засветила лицо без косметики в компании «мохнатой» подружки: «Потап зарос?».
Как раньше писал сайт Politeka Каменских блеснула натуральной красотой и вызвала зависть украинцев: «Как же Потапу повезло».