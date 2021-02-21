Известная украинская актриса кино и театра Ольга Сумская решила показать поклонникам, как ей проводят процедуры в косметологической клинике
Кадры лазерной коррекции лица, а также преображения после них, актриса выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net.
«Сегодня у меня по протоколу три лазера. Я немного боюсь», - рассказала Ольга в короткой истории.
Немного погодя она уже нахваливает процедуру, говоря, что это даже приятно.
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На опубликованных кадрах можно увидеть, как нежные руки косметолога делают свое "волшебное" дело.
«И вот Ольга Вячеславовна после таких фантастических процедур. Губки теперь как зацелованные», - говорит Сумская в завершении, показав результаты процедуры.
К слову, Ольга Сумская имеет большое количество поклонников, которые активно следят за ее жизнью в Instagram (на нее подписано свыше 700 тысяч человек). Актриса частенько радует своих фанатов новыми фото и видео, и периодически делится своими рецептами и секретами красоты.
До этого мы писали, что Ольга Сумская затянула в кометологический кабинет своего мужа, актера Виталия Борисюка.
Мужчина последовал примеру своей звездной супруги и также решил омолодиться при помощи лазерной коррекции лица.
Ольга уточнила, что Борисюк выбрал "процедуру RF и лазерное омоложение".
Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.
Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.
Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.