Известная украинская актриса кино и театра Ольга Сумская решила показать поклонникам, как ей проводят процедуры в косметологической клинике

Кадры лазерной коррекции лица, а также преображения после них, актриса выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net.

«Сегодня у меня по протоколу три лазера. Я немного боюсь», - рассказала Ольга в короткой истории.

Немного погодя она уже нахваливает процедуру, говоря, что это даже приятно.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как нежные руки косметолога делают свое "волшебное" дело.

«И вот Ольга Вячеславовна после таких фантастических процедур. Губки теперь как зацелованные», - говорит Сумская в завершении, показав результаты процедуры.

К слову, Ольга Сумская имеет большое количество поклонников, которые активно следят за ее жизнью в Instagram (на нее подписано свыше 700 тысяч человек). Актриса частенько радует своих фанатов новыми фото и видео, и периодически делится своими рецептами и секретами красоты.

До этого мы писали, что Ольга Сумская затянула в кометологический кабинет своего мужа, актера Виталия Борисюка.

Мужчина последовал примеру своей звездной супруги и также решил омолодиться при помощи лазерной коррекции лица.

Ольга уточнила, что Борисюк выбрал "процедуру RF и лазерное омоложение".

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.