Известная украинская актриса кино и театра Ольга Сумская решила показать поклонникам, как ей проводят процедуры в косметологической клинике

Кадры лазерной коррекции лица, а также преображения после них, актриса выложила у себя в сторис Instagarm, пишет Politeka.net.

«Сегодня у меня по протоколу три лазера. Я немного боюсь», - рассказала Ольга в короткой истории.

Немного погодя она уже нахваливает процедуру, говоря, что это даже приятно.

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На опубликованных кадрах можно увидеть, как нежные руки косметолога делают свое "волшебное" дело.

«И вот Ольга Вячеславовна после таких фантастических процедур. Губки теперь как зацелованные», - говорит Сумская в завершении, показав результаты процедуры.

К слову, Ольга Сумская имеет большое количество поклонников, которые активно следят за ее жизнью в Instagram (на нее подписано свыше 700 тысяч человек). Актриса частенько радует своих фанатов новыми фото и видео, и периодически делится своими рецептами и секретами красоты.

До этого мы писали, что Ольга Сумская затянула в кометологический кабинет своего мужа, актера Виталия Борисюка.

Мужчина последовал примеру своей звездной супруги и также решил омолодиться при помощи лазерной коррекции лица.

Ольга уточнила, что Борисюк выбрал "процедуру RF и лазерное омоложение".

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются.