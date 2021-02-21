Украинская певица Оля Полякова показала, как закаляется, искупавшись в крохотном бикини в снегу

Звезда в своем сторис на Instagram показала кадры принятия снежных ванн, пишет Politeka.net. Знаменитость похвасталась отдыхом с дочерями, спустившись с ними с горки, после чего сняла с себя одежду и в одном бикини нырнула в снег.

Оля опускается на колени и будто прыгает в снег на живот, а потом переворачивается на спину. Вся в облипшем снегу звезда убегает вытираться и греться.

Для фотосессии Полякова выбрала белый купальник с принтом в зеленый листочек. А свои белоснежные локоны завязала в гульку на макушке головы.

Стоит сказать, что ранее Полякова также показывала как выглядит ее загородный дом. Во время прогулки она подошла к окнам и продемонстрировала вид внутри, а позже зашла и показала, что делает - звезда разожгла камин, а сверху на огонь поставила решетку с сосисками.

Как видно с видео, территория дома у Ольги большая, вокруг - деревья. Кажется, что воздух здесь чистый. А после таких снежный процедур и здоровьем певица может похвалиться.

Как известно, в Киеве у Поляковой есть квартира, в которой не так давно произошло ЧП, стала течь крыша, испортив ремонт, который делала знаменитость прошлой весной. Благодаря скандальным видео, которые размещала звезда в соцсети, коммунальные службы "зашевелились", сбили свисающие огромные сосульки с края крыши. Однако, что с крышей и ремонтом Олиной квартиры, пока не известно.

Напомним, что Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала...".

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