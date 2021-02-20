Украинская певица Оля Полякова проводит отдых с семьей в загородном доме

Звезда показала кадры своей "роскоши", пишет Politeka.net. Знаменитость похвасталась отдыхом с дочерью, которая каталась с горки, а позже прошла дальше, демонстрируя территорию.

Не так давно артистка завершила строительство веранды с панорамными окнами и камином. В этот раз Полякова решила показать, как выглядит эта красота.

Во время прогулки она подошла к окнам и продемонстрировала вид внутри, а позже зашла и показала, что делает - звезда разожгла камин, а сверху на огонь поставила решетку с сосисками.

"Вот так я придумала, как мне пожарить в моем камине сосиски", - поделилась артистка.

К слову территория дома у Ольги большая, вокруг - деревья. Кажется, воздух здесь чистый, что очень полезно.

Стоит отметить, что это не единственное жилье знаменитости. Ольга также недавно показала роскошную квартиру в центре Киева.

Звезда показала, в каких комнатах живут ее дочери, а также поделилась историей, что ей пришлось переселяться из своей комнаты в гостиную. Теперь у старшей дочери Маши появился свой "уголок" с гардеробной.

Также Оля похвасталась большой ванной комнатой с душем и двумя раковинами.

Ранее мы писали - в одном из интервью артистка рассказала, что ее загородный дом дает ей силы. Как отметила Полякова, профессия артиста - энергозатратная.

По мнению певицы, артисты, которые страдают от бессоницы, злоупотребляют алкоголем и так далее, измотали себя на работе, а питаться энергией им негде.

Певица нашла место, где набирается силы - загородный дом, где любуется пейзажами и может сходить в баню.

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