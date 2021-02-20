Украинская певица Оля Полякова проводит отдых с семьей в загородном доме
Звезда показала кадры своей "роскоши", пишет Politeka.net. Знаменитость похвасталась отдыхом с дочерью, которая каталась с горки, а позже прошла дальше, демонстрируя территорию.
Не так давно артистка завершила строительство веранды с панорамными окнами и камином. В этот раз Полякова решила показать, как выглядит эта красота.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
73-летняя Ротару в бикини покорила фигурой во время отдыха на яхте: «Время не властно»
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП за границей, фото: первые данные о погибших
ЧП с Настей Каменских, жена Потапа срочно обратилась к украинцам: «Друзья, пожалуйста...»
46-летняя тайная жена Олега Винника в пышном платье заткнула за пояс молодых красоток: «Лапочка»
Во время прогулки она подошла к окнам и продемонстрировала вид внутри, а позже зашла и показала, что делает - звезда разожгла камин, а сверху на огонь поставила решетку с сосисками.
"Вот так я придумала, как мне пожарить в моем камине сосиски", - поделилась артистка.
К слову территория дома у Ольги большая, вокруг - деревья. Кажется, воздух здесь чистый, что очень полезно.
Стоит отметить, что это не единственное жилье знаменитости. Ольга также недавно показала роскошную квартиру в центре Киева.
Звезда показала, в каких комнатах живут ее дочери, а также поделилась историей, что ей пришлось переселяться из своей комнаты в гостиную. Теперь у старшей дочери Маши появился свой "уголок" с гардеробной.
Также Оля похвасталась большой ванной комнатой с душем и двумя раковинами.
Ранее мы писали - в одном из интервью артистка рассказала, что ее загородный дом дает ей силы. Как отметила Полякова, профессия артиста - энергозатратная.
По мнению певицы, артисты, которые страдают от бессоницы, злоупотребляют алкоголем и так далее, измотали себя на работе, а питаться энергией им негде.
Певица нашла место, где набирается силы - загородный дом, где любуется пейзажами и может сходить в баню.
Напомним, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде"
Как сообщала Politeka, бессердечная Полякова поиздевалась над Владом Ямой, от Могилевской тоже досталось: «Ошибки молодости…»
Также Politeka писала, что игривая Полякова в образе русалки взбудоражила размером "ракушек": "Морская королева!"