Украинцам предложили сравнить внешность известной певицы Оли Поляковой сейчас и десять лет назад

Как пишет Politeka.net, в паблике "Вселенная NiF" в соцсети Instagram решили сравнить, насколько сильно изменилась внешность знаменитой Оли Поляковой за последние десять лет.

В Сети представили два снимка, на которых Оля Полякова позирует в почти одинаковых позах. Первый снимок демонстрирует певицу сейчас. На ней - черное бархатное платье в белый горошек с огромным декольте, делающим акцент на аппетитной упругой груди. Полякова предстала с короткой небрежной стрижкой: пышно уложенные макушке волосы добавляли образу певицы неожиданной дерзости и легкого оттенка юношеского ребячества. При этом Полякова смотрела в камеру глубоким провокационным взглядом и указывала пальцем вперед. В завершение образа Полякова накрасила губы темно-бордовой помадой и надела комплект из серьг и подвески в виде крестов.

На втором снимке Оля Полякова примерила более мягкий образ: снимок был сделан в стиле ретро и напоминал типичную американскую девушку 50-х годов. Волосы были подвязаны яркой шелковой косынкой красного цвета концами наверх, а спереди челка была уложена в две причудливые волны разной формы. Сдержанный макияж и сочная, но не агрессивная помада удачно дополняли наряд, состоящий из стилизированной блузки коричневого цвета с коротким рукавом и весьма заметным декольте.

Стоит отметить, что хотя между двумя снимками 10 лет разницы, внешне Оля Полякова осталась такой же, как и прежде. Все те же яркие наряды и прическа, яркий макияж и ни одной морщинки на лице. Это заметили и подписчики, которые написали о певице в своих комментариях к публикации.

"Вообще не поменялась, только лучше стала", "Она ещё лучше", "Какая же она красивая", "Вообще не изменилась",- написали фолловеры в соцсети.

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