Популярная певица Тина Кароль удивила фотографией с кольцом на безымянном пальце

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль появилась на новом фото с удивительным колечком на безымянном пальце. Правда, украшение артистка надела не на правую, а на левую руку. Фотографию опубликовали в фан-аккаунте, посвященном звезде в соцсети Instagram.

На новом снимке, который был снят в рамках рекламной фотосессии украинского ювелирного бренда, Тина позирует в очаровательном образе, и выглядит очень естественно. Перед камерой она появилась в теплом сером свитере, который предательски сполз с одного плеча, оголив его и изящную шею. Ее волосы распущены и мягкими прядями спадают на спину, а на лице легкий перламутровый макияж, певица загадочно смотрит куда-то в сторону. На руке Кароль помимо необычного колечка также видно милый золотистый браслет, который она надела поверх рукава свитера.

В подписи к фотографии говорится: "Тина Кароль специально для @ukrzoloto.ua ❤ #тинакароль #tinakarol". Поклонники звезды в восторге от ее нового очаровательного фото, красотку засыпают комплиментами в комментариях к публикации. "Oyyy", "Воплощение женственности и красоты", "Идеал для мужчин", "Безумно красива и прекрасная", "Супер", "Красотка", "Очаровательная", - пишут пользователи под снимком Кароль.

Как известно, певице уже давно приписывают роман с молдавским музыкантом Даном Баланом. Все началось с прямых эфиров "Голоса страны", потом Тина и Дан записали чувственную песню дуэтом, а в интервью не опровергали, а иногда даже подливали масла в огонь слухов о своем романе. Поклонники в восторге от творческого союза артистов, многие подталкивают Тину вступить в романтические отношения с Баланом.

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