Певице Тине Кароль уже удалось покорить публику дерзким образом - еще до появления на экранах нового проекта

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых продемонстрировала аппетитную фигурку в образе стюардессы.

Так, Тина предстала в экстремальном мини-платье синего оттенка с кокетливым вырезом на груди, дополнив лук головным убором, как у бортпроводниц.

На кадрах игривая Кароль позировала в гримерке на съемках нового шоу звездных пародий "Липсинк Батл" (липсинк - это синхронное открывание рта под играющую музыку, - ред.). Девушка засняла на телефон свое отражение, потанцевав под песню Toxic американской поп-легенды Бритни Спирс.

Отметим, премьера проекта состоится 6 марта на телеканале "1+1". Шоу соберет на одной сцене 36 самых известных певцов, актеров, телеведущих, которые забудут о том, кто они на самом деле, и покажут настоящее зрелище, развлекаясь под любимые хиты.

Ведущими станут Кароль и продюсер Потап. Недавно на YouTube появился промо-ролик проекта, в котором последние перевоплотились в мировых звезд. Кароль удалось переплюнуть не только Бритни. Также она перевоплотилась в Мадонну, изумив растяжкой. А вот Потап примерил образы из клипа на песню "Макарена" и BON JOVI.

Пользователи с жаром обсуждают событие в комментариях:

"Без Тины ни одно шоу на плюсах не обходится 🤦🏼‍♀️"

"Шикарный" выбор ведущих"

"Жду чтобы посмотреть на Тину Кароль😍🔥"

"ого Тина 🔥"

"Обожаю Тину, но очень хочется ее смотреть не в качестве ведущей, а в качестве участницы... Тогда шоу было бы интересней, так же как и танцы 🌼"

"Блииин, в первых двух пародиях я не сразу узнала Потапа и Тину пока не появились надписи, что это они🙈- крутые перевоплощения✨"

Напомним, что полураздетая Кароль и волосатый Потап схлестнутся на сцене нового шоу, кадры поражают: «Я хочу это видеть»

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