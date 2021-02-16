Популярная украинская певица Тина Кароль появилась в компании известного украинца

Тина Кароль недавно выпустила клип на новую песню, представ в соблазнительном образе, пишет Politeka.net.

В черном обтягивающем костюме звезда появилась "в гостях" у радиоведущего Славы Демина.

Оба удивили интересной выходкой возле камеры - артистка забралась на плечи известного украинца. Она широко улыбалась.

На другом кадре артистка прижалась к Демину и смотрела в камеру горячим взглядом.

"Сегодня в студии у нас был настоящий «Скандал» с @tina_karol 💔 Новый хит, новая Тина 🔥🔥🔥 # люксфм #luxfm", - подписали авторы поста.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"В этом году ее одевают, как пугало", "Артистка такого уровня и статуса не должна себе такое позволять!", "Неприятная стала, кривляния раздражает", "Новая песня и новая Тина - это огонь!!!!!🔥🔥", "Картина Маслом❗️❗️❗️🔥🔥🔥", "Это звезды вообще обнаглели! Уже совсем на голову вылезли! Ужас! 😂", "Такие милые. 👍❤", "Малая ❤️😎", "Отлично смотритесь))", "Круто вы оторвались.😂", "Как же вам всем везёт. Вы её уже миллион раз видели Тут бы хотя бы разочек увидеть 🧐", "Вау♥️♥️ любимый ведущий, с любимой певицей да ещё и на любимом радио💖💖💖🎉просто класс 👍", "Такая Малая) школьница)", "Слушал утром. Крутое же радио. И ведущие также крутые. Никогда не видел Тину вживую. Малая такая как школа 7 класс", - написали пользователи сети.

Напомним, что Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться: "У Тины очень грустный..."

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