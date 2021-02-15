Украинская певица Тина Кароль и известный продюсер Потап станут ведущими нового шоу на канале «1+1»
Как передает Politeka.net, об этом стало известно из анонса нового шоу «Липсинк Батл», которое стартует на телеканале в марте. Отмечается, что в шоу пародий украинцы увидят 36 звезд, которые будут участвовать в перфомансах.
В анонсе зрителям показали несколько пародий, которые изобразили ведущие Тина и Потап. Так, Потап засветился с париком, а Тина в весьма откровенном наряде – практически без одежды. Парочка схлестнулась на сцене, чтобы доказать, кто из них лучший пародист. Известно, что Тина и Потап будут начинать каждый эфир с перевоплощений, поэтому зрителям предстоит увидеть много интересного.
Сама артистка считает, что это шоу никого не оставит равнодушным, а пародии на суперзвезд подарят украинцам положительные эмоции.
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В комментариях к анонсу поклонники пришли в восторг от хорошей новости.
«Жаль Тина не в жюри», «Тина в образе Мадонны и Бритни Спирс. Я хочу это видеть», «Какая красивая», «Тина с хвостом, наконец-то», «Урааа, классная новость, ждём», «если шоу будет такое как это видео - будет довольно интересно!», - пишут пользователи сети.
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