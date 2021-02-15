На "Голосі країни" згадали романтичні моменти Тіни Кароль і Дана Балана
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці шоу (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
"Які ж вони чарівні, правда? Бажаємо, щоб любов завжди жило у ваших серцях.
З Днем святого Валентина!",- зазначили в повідомленні під відео, натякнувши на відносини між артистами.
Ну опублікованих кадрах можна побачити "історію кохання" Тіни і Дана на проекті "Голос країни".
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Данилко не стримав емоцій на шоу "Маска" після виступу Лева: "Роздягнуся догола і..."
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Нікітюк не стрималася і сказала, що думає про сварку Кароль з Поляковою: "Офігела просто!"
В Одесі тіло дитини знайшли повішеним на дверях: "мати залишила одного, а коли повернулася..."
"Добрий вечір, а що все це означає?", "Які вони милі!", "Такої любові я нікому не побажаю"," яка пара, ідеальні"," не знаю, чи разом вони, але у Тіни блиск в очах тільки в присутності Дана виникає", "Не знаємо що буде, але це було, було, було!",- писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, зухвала Кароль наробила шуму короткою стрижкою, в мережі показали, як красуня виглядала в минулому: "Бунтарка згасла"
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Каменських та інші зірки показали, чиє житло крутіше: фото інтер'єрів
Також Politeka писала, що Тіна Кароль засвітила інтер'єр особняка під Києвом, який для неї побудував покійний чоловік: "дуже красиво"