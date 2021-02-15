На "Голосі країни" згадали романтичні моменти Тіни Кароль і Дана Балана

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на Instagram-сторінці шоу (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

"Які ж вони чарівні, правда? Бажаємо, щоб любов завжди жило у ваших серцях.

З Днем святого Валентина!",- зазначили в повідомленні під відео, натякнувши на відносини між артистами.

Ну опублікованих кадрах можна побачити "історію кохання" Тіни і Дана на проекті "Голос країни".

"Добрий вечір, а що все це означає?", "Які вони милі!", "Такої любові я нікому не побажаю"," яка пара, ідеальні"," не знаю, чи разом вони, але у Тіни блиск в очах тільки в присутності Дана виникає", "Не знаємо що буде, але це було, було, було!",- писали в коментарях під постом.

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