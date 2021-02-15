На "Голосі країни" вспомнили романтические моменты Тины Кароль и Дана Балана
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке шоу (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Какие же они волшебные, правда? Желаем, чтобы любовь всегда жило в ваших сердцах.
С Днем святого Валентина!", - отметили в сообщении под видео, намекнув на отношения между артистами.
Ну опубликованных кадрах можно увидеть "историю любви" Тины и Дана на проекте "Голос країни".
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"Добрый вечер, а что все это значит?", "Какие они милые!", "Такой любви я никому не пожелаю", "Какая пара, идеальные", "Не знаю, вместе ли они, но у Тины блеск в глазах только в присутствии Дана возникает", "Не знаем что будет, но это было, было, было!", - писали в комментариях под постом.
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