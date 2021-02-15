Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла, як її син Веніамін відреагував на можливе поповнення в родині

У програмі "Життя відомих людей" на телеканалі 1+1 артистка обговорила з ведучою стосунки з сином.

В інтерв'ю Кароль зізналася, що мріє про доньку, причому вона розглядає всі варіанти, включаючи усиновлення.

Любляча мати зірка прислухається до думки Веніаміна.

"Сестричку або взагалі дітей він поки сприймає так: вони будуть брати його речі. Я думаю, ми доростемо до цього питання", - відповіла Тіна.

Крім того ми писали, що популярна українська співачка Тіна Кароль вперше прокоментувала ситуацію з Ольгою Поляковою

Тіна Кароль ж, яка опинилася зачепленою за живе, вирішила порозумітися і розповіла, що її вихід кліпу і ситуація із зіркою був збігом обставин.

"Я думаю Олі не прикольно, мені здається. Вона не плескає в долоні будинку, чесно. Це безконтрольність мови, не випадкова випадковість з нею. А показати таке в ефірі - це пробити дно. Хлопці, це ганьба. Ви показуєте, що таке можливо. Це дно! В цілому я розхвилювалася, що я відчуваю, що вся країна про Мене говорить. Я стала це відчувати. Чи торкнуло мене це? Мене це не зворушило. Мені було все одно! ",- чесно сказала зірка, цитують інтерв'ю зірки шанувальники "Фантіни".

Нагадаємо, що Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "у Тіни дуже сумний..."

Як повідомляла Politeka, заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитою Поляковою, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…»

Також Politeka писала, що Кароль вперше розповіла, з ким вирушила подорожувати по Африці: "12 днів в машині..."