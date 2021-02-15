Популярная украинская певица Тина Кароль рассказала, как ее сын Вениамин отреагировал на возможное пополнение в семье

В программе «Жизнь известных людей» на телеканале 1+1 артистка обсудила с ведущей отношения с сыном.

В интервью Кароль призналась, что мечтает о дочке, причем она рассматривает все варианты, включая усыновление.

Любящая мать звезда прислушивается к мнению Вениамина.

«Сестренку или вообще детей он пока воспринимает так: они будут брать его вещи. Я думаю, мы дорастем до этого вопроса», — ответила Тина.

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Тина Кароль же, оказавшаяся задетой за живое, решила объясниться и рассказала, что её выход клипа и ситуация со звездой было стечением обстоятельств.

"Я думаю Оли не прикольно, мне кажется. Она не хлопает в ладоши дома, честно. Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. А показать такое в эфире — это пробить дно. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно! В целом я разволновалась, что я чувствую, что вся страна обо мне говорит. Я стала это ощущать. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! ", - честно сказала звезда, цитируют интервью звезды поклонники «ФанТины».

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