Популярна українська співачка Тіна Кароль вперше прокоментувала ситуацію з Ольгою Поляковою

Тіна Кароль вперше прокоментувала скандал з Олею Поляковою вперше після того, як артистка назвала Тіну «плакальницею на похоронах». Незважаючи на те, що Полякова нібито спробувала вибачитися, скандал не вщух і зірка проігнорувала подальший розвиток ситуації.

Тіна Кароль ж, яка опинилася зачепленою за живе, вирішила порозумітися і розповіла, що її вихід кліпу і ситуація із зіркою був збігом обставин.

"Я думаю Олі не прикольно, мені здається. Вона не плескає в долоні будинку, чесно. Це безконтрольність мови, не випадкова випадковість з нею. А показати таке в ефірі - це пробити дно. Друзі, це ганьба. Ви показуєте, що таке можливо. Це дно! В цілому я розхвилювалася, що я відчуваю, що вся країна про Мене говорить. Я стала це відчувати. Чи торкнуло мене це? Мене це не зворушило. Мені було все одно!",- чесно сказала зірка, цитують інтерв'ю зірки шанувальники "ФанТіни".

"Не урыла і навіть не закопала , а просто рознесла; нижчий уклін і нескінченна любов❤️; Ну, я думала, куди вже нижче опуститися Полякова, але вчора вона своїм прямим ефіром пробила чергове дно, причому в компанії з Євгеном Сморигіним; а ні, Оля все таки "плескає в долоні" по вчорашньому ефіру було видно; сильна і мудра дівчинка❤️Ляскаю стоячи, це я говорю не як фанатка, а як звичайна людина👏».

Відзначимо також, що вийшов сингл став першим треком з майбутнього альбому виконавиці. Головним змістом пісні" Скандал " Тіна називає звільнення від власних перешкод. Сама Тіна заявила: вона не боїться критики, це ж робить її краще і сильніше.

"Це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна. Все тому, що дівчина знає собі ціну», - коментуючи кліп, сказала зірка.

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