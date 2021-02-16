Тина Кароль в кожаном костюме впечатлила дерзкими движениями и рассказала о том, рядом с кем могла бы почувствовать себя слабой
Популярная украинская певица после выхода своего клипа на песню «Скандал» поделилась его отрывком в Инстаграм и рассказала о своем успехе. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Кароль похвасталась тем, что ее клип уже четвертый день подряд держится в трендах Youtube на первом месте, а сам сингл занимает верхние позиции на всех стриминговых площадках. Певица поблагодарила за это своих поклонников и заявила, что все делает для них.
Кроме того, она рассказала немного об идее, которая скрывается в ее новой песне.
«Даже self-made woman хочет быть слабой, но рядом с единственным мужчиной. А пока, не звони мне...», - написала Кароль.
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В отрывке клипа певица дерзко танцует в обтягивающем кожаном наряде в футуристическом стиле. Звезда томно извивается на стуле, а затем дерзко отбрасывает его и подходит к большому стеклу, из-за которого за ней наблюдают люди. Кароль ведет себя дерзко и уверенно несмотря на то, что находится взаперти.
Стоит отметить, что этот клип вышел сразу после скандала Кароль с Олей Поляковой, которая на всю страну назвала коллегу "плакальщицей на похоронах".
Поклонники знаменитости тут же принялись комментировать ее пост.
«Я в восторге вы невероятная Женщина спасибо за ваши песни и стихи», «Наша единственная», «Хочу поскандалить», «Женщина скандал», «Что Дан натворил?», - пишут люди.
Напомним, игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина...".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль огорошила выходкой, забравшись на известного украинца: "Звезды вообще обнаглели!".
Также Politeka писала, что полураздетая Кароль и волосатый Потап схлестнутся на сцене нового шоу, кадры поражают: «Я хочу это видеть».