Тина выдала все секреты блогеру из Top team house

Известная певица, ведущая, шоу- и бизнесвумен, тренер проекта "Голос країни", Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками в Instagram. Но недавно звезда дала провокационное интервью, об этом, передает Politeka.net.

На официальном фан-аккаунте артистки появилось короткое интервью, в котором Тина успела ответить на все коварные вопросы блогера Олега Машуковского.

Интервью было приурочено новой хитовой композиции "Скандал". С ней Тина решила покорять популярную среди молодежи и звезд шоу-бизнеса соцсеть TikTok.

Тина ответила на вопросы, интересующие всех подписчиков. Кто дороже певице Дан или Санина, делала ли тест на беременность, стесняется ли оголяться на публике, и другие вопросики, которые повеселили как саму Тину Кароль, так и поклонников.

Тина призналась, что находится на диете, отвечая на вопрос, любит ли облизывать тарелку, и рассказала, что самое любимое блюдо, которое она обожает это торт, который давно не ела.

Также на фан-странице Тины Кароль появилось несколько коротких видео для TikTok с Машуковским.

В комментариях поклонники по-разному оценили интервью Тины и ее ответы. "Очень порядочная, очень молодец, правда толерантность это сила...", "Скучно 😕 такой паренёк эпатажный 🤣 нельзя было что-то поинтересней сделать ? Зря время потратила", "Лучшая из лучших", "Якесь чудо, а не блогер, под мальчишку косит", - откликнулись поклонники.

Напомним, что Кароль рассказала, как ее сын Вениамин отреагировал на новость о будущей сестренке: "Я думаю, мы...".

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