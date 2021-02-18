Популярная украинская певица Тина Кароль показала, как на самом деле проходили ее нового клипа

Несколько дней назад Тина Кароль выпустила свой клип «Скандал», который представила в совершенно новом стиле и образе. Ради серьезных перемен в исполнении артистка не только сменила имидж, но и тщательно готовилась к эмоциональным сценам, которые показала в ролике.

«Песня Скандал о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо», — рассказала Тина Кароль о своей композиции.

В новом отрывке, представленном в группе ФанТина, звезда предстает в мрачном виде. Показывая танцевальные движения и растяжку, артистка готовится к съемкам, поэтому видно, с каким настроением она подходит к работе. Затем видно, как уже в белом костюме Тина веселится между съемками и даже танцует с коллегами.

«Как же хочется попасть на съёмки, очень интересно просмотреть как зарождается клип ,песня. ❤; Там миллион наш😂; Супер🔥; Отличный клип; молодец; Клип очень классный, песня восхитительна тоже,Тина в этом всем просто; Ничего нового хорошего и вообще, слишком много Тины, надоело; Тина получив пинок от Оли Поляковой действительно зашевелилась и что то изменила. Ну действительно было одно вытье на сцене. Оля молодец! Умеет повлиять ); Клип🔥Тина в супер форме!».

Также ранее Тина Кароль впервые прокомментировала скандал с Олей Поляковой впервые после того, как артистка назвала Тину «плакальщицей на похоронах»:

"Я думаю Оли не прикольно, мне кажется. Она не хлопает в ладоши дома, честно. Это бесконтрольность языка, не случайная случайность с ней. А показать такое в эфире — это пробить дно. Ребята, это позор. Вы показываете, что такое возможно. Это дно!

В целом я разволновалась, что я чувствую, что вся страна обо мне говорит. Я стала это ощущать. Тронуло ли меня это? Меня это не тронуло. Мне было все равно! ", - честно сказала звезда, цитируют интервью звезды поклонники «ФанТины».

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