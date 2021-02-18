Украинская певица Наталья Могилевская появилась в компании исполнительницы Оли Поляковой и ее младшей дочери

Недавно "суперблондинка" оскандалилась на шоу "Маска", в котором она назвала Тину Кароль "плакальщицей", пишет Politeka.net. Буря негатива настигла звезду в ответ и в результате ей пришлось извиняться.

После этого скандала Оля удивила появлением в компании артистки Натальи Могилевской. Оказалось, звезды пришли на премьеру нового шоу «Інші».

Новое фото Могилевская опубликовала в своем Инстаграм. В сторис звезды выглядели лучшими подружками. Наталья надела кроткое блестящее платье с бахромой и сеточкой.

А Оля надела черное платье, сверху которого был длинный пиджак.

Артистки прижались друг к другу и улыбались.

При этом Ольга обняла свою младшую дочь, Алису.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе. Возможно, звездам написали комментарии в директ.

Ранее мы писали, что также на шоу "Маска" Оля Полякова нелицеприятно высказалась и о певице Камалии. Первая назвала вторую "здоровой, си**кастой" и "с большими ногами".

Камалия решила ответить коллеге.

"Для меня самое важное - то, какой видит меня мой любимый человек и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", - прокомментировала Камалия.

Напомним, Могилевская не сдержала чувств и слилась в поцелуе с любимым прямо на людях

А еще Politeka сообщала, что Могилевская устроила сюрприз для скандальной Поляковой и получила неожиданную реакцию

Также Politeka писала, что Могилевская обратилась к Кароль после скандала с Поляковой и показала фото