Известная украинская певица Оля Полякова внезапно застала дочь Машу с парнем дома

Как пишет Politeka.net, личная жизнь старшей дочери Оли Поляковой привлекает внимание поклонников не меньше, чем сама звездная мама, которая в своем Instagram решила пролить немного света на взаимоотношения Маши с парнем.

В своем Instagram Stories Оля Полякова показала, как случайно застукала 15-летнюю дочку в компании парня у себя дома. Певица сняла видео, где она, словно детектив, медленно входит в дверь и показывает романтическую обстановку, в которой находилась "сладкая парочка".

На кадрах Полякова под звуки электрогитары показывает разбросанные на полу игрушки, а потом медленно переводит камеру на небольшой диванчик, где сидела перед парнем и восхищенно за ним наблюдала. Сам парень в этот момент самозабвенно играл на гитаре, быстро перебирая струны.

Маша была в милом ободке с ушками и домашнем костюмчике белого цвета. Девушка, увидев, что их идиллию нарушила звездная мама, начала улыбаться и смотреть на нее, а когда и парень заметил Олю Полякову, на его лице появилась смущенная улыбка.

"Давай, давай",- призывала Оля Полякова парня играть на гитаре, а также спросила у дочери, почему она сама не играет.

"Маша, а ты давай, бери гитару",- говорила Полякова дочери, но Маша продолжала сидеть и слушать игру своего парня.

Напомним, что Маша Полякова в своем Instagram уже знакомила поклонников со своим парнем, с которым встречается с прошлого года. Они вместе играют на гитаре и часто проводят свободное время вместе. Дочь Поляковой уже неоднократно баловала подписчиков совместными снимками с ним.

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