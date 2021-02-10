Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой показала себя в образе дерзкой рокерши

15-летняя Маша Полякова поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, девушка решила показать одно из своих увлечений. На фото она позирует с электрогитарой в руках. Одета Маша, как настоящая рокерша, во все черное. На ней короткий топик и джинсы, а также массивный кожаный ремень с железными украшениями.

Рядом с Машей стоит еще один гитарист. Подросткам явно нравится представлять себя эффектными музыкантами.

«На каком инструменте вы бы хотели научиться играть, или уже играете?», - подписала фото Полякова-младшая.

Под ее фото тут же начали появляться комментарии. Отметилась в них и звездная мама девочки.

«Классные», - написала Оля Полякова.

Подписчики Маши присоединились к ее словам.

«Крутые», «Милашки», «Шик», «Красивые», - пишут люди.

Ранее Маша рассказывала, что задумала изменить внешность, но мучается в раздумиях. Она рассказала о двух предпочтительных вариантах в сториз "Инстаграм".

Так, девушка заметила, что ей хорошо идет более короткая прическа. В то же время, юная красотка не желает избавляться от своих роскошных локонов, поэтому обратилась за помощью к пользователям социальной сети, потому что даже звездная мама не поможет ей определиться с выбором.

Напомним, юная дочь Поляковой с рогами напугала мать, возомнив себя киборгом: "Девочка моя, что за...".

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