Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой показала себя в образе дерзкой рокерши
15-летняя Маша Полякова поделилась новым постом в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
Так, девушка решила показать одно из своих увлечений. На фото она позирует с электрогитарой в руках. Одета Маша, как настоящая рокерша, во все черное. На ней короткий топик и джинсы, а также массивный кожаный ремень с железными украшениями.
Рядом с Машей стоит еще один гитарист. Подросткам явно нравится представлять себя эффектными музыкантами.
«На каком инструменте вы бы хотели научиться играть, или уже играете?», - подписала фото Полякова-младшая.
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Под ее фото тут же начали появляться комментарии. Отметилась в них и звездная мама девочки.
«Классные», - написала Оля Полякова.
Подписчики Маши присоединились к ее словам.
«Крутые», «Милашки», «Шик», «Красивые», - пишут люди.
Ранее Маша рассказывала, что задумала изменить внешность, но мучается в раздумиях. Она рассказала о двух предпочтительных вариантах в сториз "Инстаграм".
Так, девушка заметила, что ей хорошо идет более короткая прическа. В то же время, юная красотка не желает избавляться от своих роскошных локонов, поэтому обратилась за помощью к пользователям социальной сети, потому что даже звездная мама не поможет ей определиться с выбором.
Напомним, юная дочь Поляковой с рогами напугала мать, возомнив себя киборгом: "Девочка моя, что за...".
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