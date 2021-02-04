Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой удивила своей фигурой

15-летняя Маша Полякова поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм, чем вызвала громкие обсуждения, сообщает Politeka.net.

Маша Полякова показала фотографии, на которых позирует на красивой лестнице в коротком зеленом платье с золотыми пуговицами и черных сапогах на высокой шпильке. Образ Маша дополнила черным беретом и золотыми серьгами.

Отметим, мнение пользователей Сети относительно увиденного разделились.

«Ого, в маму пошла, фигура классная мамуле привет, мы ее очень любим», «Вся в мамочку! Супер!», «Оля, у Маши твои длинные ноги👍, ох и сведёт же она многих мужиков с ума ими», «Копия мамы! Хорошенькая девочка», «С ума сойти, от это ноги!», «Какая талия утонченная», «Ого талия тонкая на втором фото», - восхищаются Машей в Сети.

«А у нее реально такая», - ответила на комментарий про талию Оля Полякова.

Но есть и другое мнение относительно свежих фото длинноногой девушки.

«Фотошоп, видно если присмотреться», «Какой палевный фотошоп», «Только стены поплыли немножко от талии», - пишут в комментариях.

При этом за девушку стали заступаться ее поклонники: «Та, где вы видите там фотошоп? Может это у тебя в глазах поплыло? Там нет фотошопа. А просто правильный ракурс», «Если вы не заметили, то стены из мрамора и там везде плывет».

Напомним, истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!".

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Поляковой в черном обратилась к украинцам, новое фото: "Дай Бог, чтобы...".

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой в купальнике показала, как нужно наслаждаться жизнью: «Скажи спасибо, что у тебя такая…».