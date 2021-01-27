Оля Полякова устроила непростое испытание для своей 16-летней дочери во время детского праздника

Вернувшись с Мальдив Полякова решила продолжить веселье и закатила шумный праздник со змеями. Кадрами она поделилась на своей странице в Истаграм, передает Politeka.net.

Однако не всем на нем было весело. Так, старшей дочке певицы пришлось очень нелегко.

Дело в том, что девочка боится змей, но звездная мама решила, что Маша должна побороть свою фобию, и посмотреть страху в глаза. Дочь Поляковой даже расплакалась.

«Ты меня заставляешь трогать змею, я их панически боюсь», - гворит она на видео в «Сторис».

Но Полякова отступать не думала.

«Алиса переборола страх тараканов, потому что стала кормить свою ящерицу. Я хочу, чтобы сегодня Маша переборола страх змей», - говорит она.

При этом Ольга требует чтобы ее дочь прикоснулась к змее, но Маша оказывается.

В тоже время младшая дочь певицы Алиса проводила время очень весело.

«А это ничего не боится. Эта не боится ничего и никого», - комментирует Ольга.

«Он душит тебя? О, Боже! Слезай с нее», - решила пошутить певица.

Но и от идеи заставить Машу бороться с фобией она не забыла.

«Маша сегодня поборет свой страх и возьмет на руки огромного питона», - продолжила Полякова.

Отказ девочки ничего не решил. «Нет. Я не буду, я не буду», - говорила Маша, но на нее в конце концов водрузили огромную змею.

«Моя любимая. Господи, ты молодец», - отреагировала Оля Полякова.

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