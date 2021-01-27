Юная дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой рассказала, как преодолела свой страх
15-летняя Маша Полякова под натиском своей звездной мамы пережила сильный стресс, однако смогла перебороть себя. Результатами испытания девушка поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Накануне Маша с мамой и младшей сестрой побывала на детском празднике, где присутствующим предлагали познакомиться с разными животными. Были среди них и змеи, которых Полякова-младшая панически боится. Однако, певица настояла, чтобы девочка потрогала змею, и в итоге Маша все же смогла найти к ним подход.
На новом фото юная Полякова уверенно позирует со змеей на шее. Девушка выглядит немного напряженно, но в целом для нее это явный прогресс. Для праздника Маша выбрала стильный наряд в виде серого брючного костюма в клетку.
«Вчера я победила свой страх, а именно дотронуться до змеи. А какие у вас страхи?», - написала девушка в подписи к снимку.
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Ее подписчики тут же отреагировали на пост.
«Клин клином вышибают», «Молодец, так держать», «Чудесная», «Змейка няшик и ты тоже!», «это было смешно», «Фото с подругой?», - писали люди.
Отметим, что Оля Полякова накануне показывала, как Маша пытается пересилить себя и прикоснуться к змее. У девушки была настоящая истерика: она даже расплакалась.
«Ты меня заставляешь трогать змею, я их панически боюсь», - говорила она на видео в «Сторис».
Напомним, истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!".
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