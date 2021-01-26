15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой, Маша, решила пообщаться с подписчиками

Старшая дочь украинской знаменитости предстала в стильном образе, передает Politeka.net. Девочка занимается моделлингом, а также активно ведет страницу в Инстаграм.

Так, девочка опубликовала фото, на котором позирует в длинном черном пальто и шапке. На ногах у подростка были длинные ботинки.

Завершили образ шарф и рюкзак за спиной.

Фото получилось просто очаровательным, благодаря подобранному стилю.

"Ну что, как кто провел этот локдаун

Кстати интересная информация про все локдауны у меня в шапке профиля, возможно, завтра все пойдут на каникулы...", - написала Маша.

За 20 минут пост собрал почти 3000 лайков и немного комментариев.

"Красоточка 😍", "Дай Бог, чтобы пошли😂", "Я думаю, что это не последний локдаун...", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что у Маши Поляковой есть младшая сестра, Алиса. Девочки родились в семье певицы Оли Поляковой и бизнесмена и Вадима.

Артистка и ее будущий муж познакомились на дне рождении бизнесмена, на котором Ольга выступала. По словам мужчины, он влюбился в звезду с первого взгляда.

Первые годы супруги ссорились, ведь артистка не могла усмирить свой нрав. Однако с годами пара нашла взаимопонимание.

Сейчас супруги активно воспитывают своих дочерей, а Ольга постоянно делится семейными снимками.

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