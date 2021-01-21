Юная дочь популярной певицы Оли Поляковой показала, как расслабляется на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, 15-летняя Маша Полякова поделилась новым фото с роскошного отдыха на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас девушка наслаждается солнцем и морем на Мальдивах вместе со своими родителями и младшей сестрой.

На новом фото Полякова-младшая счастливо улыбается, расслабленно возлегая на надувном матрасе. Для плавания в море девушка выбрала стильный купальник-бикини сиреневого оттенка. Юная красотка старательно позирует на камеру в уверенной позе.

При этом, если присмотреться, за матрасом в воде можно заметить младшую сестру Маши Алису.

«Куда бы вы хотели отправляться после карантина?», - поинтересовалась Полякова у своих подписчиков.

Люди тут же принялись комментировать ее пост.

«Алиса красавчик на фотке», «Полякова-младшая, ты топчик», «Как хорошо жить без забот», «Красотка», «Скажи спасибо что у тебя такая мама», «Шоб я так классно выглядела в свои 20,как Мария в 16», «Вауууу Сочно», «Тебе и с карантином неплохо», - пишут люди.

Отметим, что накануне Оля Полякова показала, как пыталась сфотографировать дочерей в море.

На новых фото 15-летняя Маша и 9-летняя Алиса Поляковы пытаются сфотографироваться в море, лежа на матрасе. Однако, сестры не могут не дурачиться друг с дружкой, поэтому кога младшая начинает выкручивать руку старшей, та попросту сталкивает ее в воду, а затем еще и «топит» сестренку.

Напомним, 15-летняя дочь Поляковой в купальнике показала, что унаследовала от знаменитой мамы: "Ого, ничего себе...".

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Поляковой в купальнике оконфузилась на камеру, мама не сдержала смеха: "Давай, детка...".

Также Politeka писала, что именинница Полякова впервые решилась показать своего мужа на Мальдивах, редкие кадры.