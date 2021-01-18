Оля Полякова устроила своей дочери Маше необычную фотосессию на Мальдивах и засняла конфуз на камеру

Популярная украинская певица поделилась новыми забавными кадрами в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, сейчас звезда со своей семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах. Она уже публиковала кадры, на которых они с Машей демонстрируют свои фигуры в купальниках.

Однако, те снимки были сделаны на пляже, а в этот раз Полякова решила порадовать поклонников более необычными кадрами. Так, певица захотела сфотографировать дочь в гамаке, растянутом над водой. Однако, их задумка пошла не по плану.

На новых фото и видео можно увидеть, как 15-летняя Маша в купальнике изо всех сил старается позировать на гамаке, однако он так и норовит опрокинуться, утащив за собой девушку. Мать с дочерью эта ситуация изрядно веселит.

«Давай, позируй, детка! Прирожденная модель», - сквозь смех выдавливает из себя на видео Полякова-старшая.

В этот момент ее дочь окончательно падает с гамака в воду.

«Решили пофоткаться в гамаке», - подписала певица одно из получившихся фото, на котором видна нога ее дочери, запутавшаяся в сетке.

К сожалению, поклонники певицы не смогли прокомментировать эти кадры, ведь в Сториз отсутствует такая возможность.

Напомним, именинница Полякова впервые решилась показать своего мужа на Мальдивах, редкие кадры: "В шапочке и...".

Как сообщала Politeka, 15-летняя дочь Поляковой смутила видом, слишком натянув трусы купальника: «Господи, девочка, угомонись».

Также Politeka писала, что Полякова с 15-летней дочкой опозорились "обработанными" фигурами в купальниках.