Популярная украинская певица Оля Полякова и ее 15-летняя дочь Маша похвастались идеальными фигурами в купальниках на Мальдивах

Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Полякова показала, как они с дочкой-школьницей наслаждаются отдыхом на пляже.

Так, звездная мама и ее дочка решила выбрать одинаковые слитные купальники. Красные наряды в стиле «Спасателей Малибу» идеально подчеркнули фигуры красоток. При этом купальник отличается довольно откровенным кроем трусов, максимально открывающим бедра.

Мать и дочь старательно позируют перед камерами, демонстрируя свои пляжные фигуры.

При этом подписчики Поляковой заметили на фото явные следы обработки. Об этом они написали в комментариях.

«Пофоткались немножко))) это всегда стресс, всегда скандал))) Но по нас не видно, спасательницы Мальдиву в действии! Нам понравилось, а вам? И кто на первой фотке заметил папу?», - написала Полякова в подписи к фото.

Ее подписчики активно комментируют пост звезды.

«А фотки-то обработаны», «Так похожи», «Обалденные девчонки», «Просто красавицы! Нереалочки! Бомба!», «Класс, две невероятные принцессы», «Доця уже какая ноги от ушей, как и у мамы красотки», «Видно Фотошоп», «Доця уже маму перегнала», «Ох чувствую будет ваша Маруся крутить мужиками... Так хороша!», - пишут люди.

Напомним, 15-летняя дочь Поляковой смутила видом, слишком натянув трусы купальника: «Господи, девочка, угомонись».

Как сообщала Politeka, Полякова публично "заплевала" Тину Кароль, Лободу и Ани Лорак, скандальное видео: "Бесит меня...".

Также Politeka писала, что Полякова в маленьком бикини выставила "располневшую" фигуру, Никитюк не смолчала: "Боже, какая...".