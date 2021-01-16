Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой вызвала ажиотаж в сети новыми снимками в нескромном купальнике

Как известно, 15-летняя Маша Полякова активно ведет свой Инстаграм, время от времени пробуя себя в качестве модели. На этот раз школьница поделилась яркими снимками с солнечных Мальдив, куда она отправилась отдыхать с семьей. Об этом сообщает Politeka.net.

На фото Маша позирует на пляже, демонстрируя на себе оригинальный купальник. Красный комплект имеет одну пикантную деталь: на его лифе есть две вставки ткани телесного цвета, из-за которых кажется, что грудь прикрыта лишь двумя небольшими полосками красной ткани. Девушка также высоко подтянула низ купальника, сделав свій образ еще более неоднозначным.

Нужно отметить, что не все посчитали такие снимки подходящими для 16-летней Маши. Ее пост бурно комментируют подписчики.

«Трусы ещё выше надо», «На втором фото очень на маму похожа», «Все фото шикарны. И фигура тоже», «Господи, зачем трусы так натягивать», «Но купальника другую модель можно попробовать, поскромнее, тебе же только 16 лет», «фигура огонь, Маш», «Чего вы все такие злые? Ребята не завидуйте, люди отдыхают», «Оля Полякова, только младше», «Господи девочка угомонись», - пишут люди.

Напомним, бесстыжая Полякова пошалила на пляже и засмущала видом в тесном купальнике: "Раздеваться буду".

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