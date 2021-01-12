Украинская певица Ольга Полякова после шутки над поклонниками пожаловалась на испорченный отдых
Оля Полякова вместе со всей семьей каждый год отправляется в отпуск на Мальдивы. В этот раз артистка отправилась на отдых после Рождества. Кадрами с райского острова звезда поделилась сразу после прибытия и даже похвасталась, что некоторые смотрящие ее Сторис будут завидовать.
Буквально через пару часов, уже на следующий день расстроенная звезда рассказала, что начался дождь и они с детьми попали в самый «сезон» - непогода настигла отдыхающих здесь на целых десять дней.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
Умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
51-летняя Лопес в платье с декольте до пупка "выронила" бюст перед камерами: "Покоряйтесь богине"
71-летняя Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто..."
Оля прошлась по пляжу в дождевике и заявила, что несмотря на то, что поплавать нормально не получится, она все же должна провести здесь с детьми нормальный отпуск. Как известно, отдых в дорогом отеле, где остановилась Полякова, стоит недешево.
«Не хочу расстраиваться. Не буду скучать, надо провести это время хорошо, хотя на десять дней дождь пообещали», - рассказала Оля.
Дети – Алиса и Маша Поляковы решили также не расстраиваться из-за непогоды и отправились на прогулку в дождевиках. После звезда решила спасти свой выходной и решила устроить день филмов в постели, пока за окном бушевала непогода.
Звезда показала поклонникам, как ее встречали на острове. Также она похвасталась едой и развлечениями.
Также Полякова решила пошутить над украинцами, которые не имеют возможности выбраться на отдых в разгар пандемии. Певица опубликовала фото своей подросшей дочки Алисы. Девочка сидела в лодке и была явно чем-то расстроена. Она скривила гримасу и собиралась плакать.
«Это ваше лицо, когда я буду публиковать видео и фото с Мальдив», - пошутила блондинка.
После она опубликовала фото Алисы, на котором та ехидно улыбалась и показывала язык. Похоже, настроение девочки быстро изменилось.
«А это - мое», - завершила шутку певица.
Напомним, что Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».
Как сообщала Politeka, острая на язык Полякова высказала Кате Осадчей все, что о ней думала: "Помню твою гонористую...".
Также Politeka писала, что Оля Полякова срочно покинула Украину и рассказала, что произошло: "Наша семья..."