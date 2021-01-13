Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, пошла по стопам звездной мамы и удивила выходкой на пляже

Как сообщает Politeka.net, 16-летняя девушка выложила на своей странице новые фото, сделанные на берегу моря. Маша надела желтый купальник, поверх которого накинула полупрозрачный белый халат, который пикантно приспустила на плечо.

Дочь Поляковой прогулялась по пляжу, играя с завязками своего наряда. На одном из снимков юная красотка повернулась боком к камере и показала стройную фигуру, а на другом лучезарно улыбнулась и закрыла глаза, будто щурясь от солнца.

"Мама будет раздеваться медленно, а я быстро 😂. P.s поймёт тот, кто подписан на нас обеих. Какая фотка вам больше нравится 1 или 2?", - подписала кадры Маша.

Пользователи сети в комментариях поделились впечатлениями от образа девушки, не забыв и о знаменитой маме:

"Боже, такая красивая"; "Фантастическая"; "Все классные😍😍😍😍"; "Машуля, просто отпад 😍 Богиня"; "Красивые обе"; "Очень красивая девушка"; "Вообще обе супер"; "Второе фото, это вообще красота! И нежно и аккуратно, прекрасное фото, искренне"; "На обеих хорошенькая"; "Маша, как же ты похожа на маму👍"; "Уже в мамином халате"; "очень горячо"; "Первая с хитринкой🔥👌"; "Хороший халат, универсальный!!!"; "Вот, вот интриганки"; "как лисенок".

Ранее Оля Полякова выложила похожие фото со своего отпуска на Мальдивах. В отличии от дочки, она позволила себе больше обнажиться на пляже.

Напомним, что Полякова, вытирая "слезы", покаялась перед Фреймут, Каменских и Монатиком: "Накликала, простите ребята!"

Как сообщала Politeka, Оля Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

Также Politeka писала, что мокрая Оля Полякова порезвилась на улице в одном купальнике, жаркие кадры: "с такой не замерзнешь".