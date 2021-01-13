Украинская певица Оля Фреймут поплатилась за свое хвастовство на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, звезда решила извиниться перед своими коллегами за испорченный отпуск на Мальдивах и высказалась по этому поводу в сториз соцсети "Инстаграм". Она записала два коротких видеоролика, сидя на террасе своей виллы с растрепанными волосами и белой футболке с принтом. Артистка пришла к выводу, что именно она виновата в непогоде, которая посетила популярный экзотический курорт.

"А у нас все продолжается дождь, и ветер, и фиговая погода. Ну ладно, я это накликала на свою голову, потому что хвасталась, а другим то звездам за что? За что этим несчастным Монатикам, Фреймут, Потапам с Настями. Простите, ребята", - высказалась певица и демонстративно "заплакала".

Позже Оля Полякова выложила видео с недовольными детьми Машей и Алисой, которые недовольны унылым отпуском. В момент затишья семейство смогло выбраться из виллы, однако облака все еще не пропускают солнце и не дают понежиться на пляже. Исполнительница принялась перекривлять дочерей и заявила: "Я хочу сбежать от вас на необитаемый остров".

Стоит отметить, что Оля Полякова каждый год вместе с семьей улетает отдыхать на Мальдивы. Оказавшись на курорте в 2021 году, она принялась хвастаться роскошью, которая доступна далеко не каждому, но в тот же день звезда заявила о начале сезона дождей, которые прогнозируют на ближайшие десять дней. Оля Полякова сохранила оптимизм и заявила, что вместе с детьми постарается хорошо отдохнуть, несмотря на осадки.

Напомним, что Полякова в кокетливом халатике объявила, что покидает Украину, раскрыв детали: «Очень хочу…».

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