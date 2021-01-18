Украинская певица Оля Полякова отпраздновала день рождения с семьей на Мальдивах

Вчера Оля Полякова бурно отметила свое 37-летие на побережье райского острова на Мальдивах. Звезда устроила личную вечеринку для всей семьи. Кадрами празднования сама звезда и ее старшая дочь поделились в Инстаграм.

Сидя вокруг украшений с цветами и в венках на шеях, все семейство попробовали экзотическую еду и устроили танцы поздно вечером.

Также на редком видео, которым Мария поделилась в фотоблоге, изображен ее отец, муж Поляковой Вадим, одетый в белую рубашку и такого же цвета шапку.

Специально для Оли под аккомпанемент барабанов местный музыкальный коллектив исполнил Happy Birthday, а затем также вся семья полакомилась лобстерами.

«Я поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы каждый твой год стал успешнее, чем предыдущий, чтобы все в твоей жизни было просто прекрасно», - также обратилась к матери Маша.

Также в Инстаграм, рассказывая о планах на будущее, Оля заявила, что впервые в жизни не строила никаких графиков, ведь не знает, о чем мечтать, к чему стремиться, ибо прошлый год показал, как зыбки и самонадеянны наши планы.

«Потому это пост благодарности! !За настоящее, и прошлое которое привело к этому настоящему! Благодарность для меня ключевой момент в жизни, поняв силу благодарности человек открывает для себя невероятные возможности!

А благодарить всегда найдётся за что! Спасибо!!! За тёплый день, за семью, за детей здоровых, живых родителей, карьеру, друзей, благодарных зрителей, роскошные песни,за возможность выходить на сцену, ездить по миру, смотреть в глаза любимых! За все спасибо! Делаем что делается, а будь , что будет! Спасибо всем! С днём рождения меня)))», - написала Полякова.

Напомним, Полякова эффектно потрясла ягодицами в крошечном мини-бикини: "Офигенная всегда и везде"

Как сообщала Politeka, бессердечная Полякова поиздевалась над Владом Ямой, от Могилевской тоже досталось: «Ошибки молодости…»

Также Politeka писала, что игривая Полякова в образе русалки взбудоражила размером "ракушек": "Морская королева!"